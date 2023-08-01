Він не вважає себе ворогом українців.

Російський актор Олексій Панін ще на початку повномасштабного російського вторгнення засудив агресію своєї країни проти України і поїхав за кордон. В результаті в РФ його оголосили в розшук.

Крім того, його неодноразово хейтили за підтримку України, але він завжди залишався на нашому боці. Актор також говорив, що 24 лютого 2022 року дзвонив своїм українським друзям, бо дуже за них переживав. Зокрема, у нього була розмова з Потапом.

"Потап сказав дуже правильну річ. Він мені каже: "Спасибі, що ти на стороні...", і він хотів сказати "українців", а сказав: "На боці нормальних людей"", – розповів Панін в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Він вважає, що не є ворогом України, бо відразу чітко висловив свою позицію і виїхав з країни-агресора.

Зараз він хоче приїхати в Україну, незважаючи на те, що йому заборонили в'їзд в нашу країну. Каже, що для нього це справа принципу.

"Що це виходить, що мені закрили (в'їзд в Україну – УНІАН.), тут у мене розшук? Це справа принципу. Я в Росії – терорист, я щиро хвилююся за те, що відбувається в Україні. Мені не потрібно туди, але це справа принципу. Або я ворог цим, або цим", – додав Панін.

Позиція Олексія Паніна щодо війни в Україні

У 2015 році, коли Росія незаконно анексувала Крим, а також окупувала частину Донецької та Луганської областей, Панін публічно виступив на підтримку російської влади, за що в 2015 році в Україні на нього завели кримінальну справу. Після цього одіозний артист вибачався і публічно зізнавався, що це РФ винна в розв'язаній війні.

Проте вже у лютому 2022 року він одразу ж відкрито заявив про підтримку України. Через це йому почали надходити погрози, тому він виїхав за кордон. Він неодноразово говорив, що не збирається повертатися на батьківщину.

Крім того, у Росії його оголосили в розшук. За місцем прописки актора в Москві був проведений обшук, незважаючи на те, що він живе в Іспанії.

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