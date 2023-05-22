Панін неодноразово висловлювався про те, що він проти кровожерливої війни, розв'язаної кремлем.

МВС РФ оголосило в розшук актора Олексія Паніна. Панін з самого початку повномасштабної війни відкрито говорив про те, що він проти кривавої путінської політики. У своєму блозі він неодноразово розповідав про те, що до нього за кордоном підходили українці, щоб подякувати за позицію.

Зараз стало відомо, що СК РФ звинувачує Олексія Паніна в тому, що він нібито "публічно виправдовує тероризм". РосЗМІ пишуть, що за місцем прописки актора в Москві був проведений обшук. Відомо, що там Олексій не з'являвся вже три роки - з 2020 він живе в Іспанії.

Хто такий Олексій Панін

Російський актор, який прославився ролями у фільмі "Жмурки", серіалі "Солдати" і багатьох інших. У 2003 році Панін отримав Державну премію РФ.

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У 2015 році, коли Росія незаконно анексувала Крим, а також окупувала частину Донецької та Луганської областей, Панін публічно виступив на підтримку російської влади, за що в 2015 році в Україні на нього завели кримінальну справу. Після цього одіозний артист вибачався і публічно зізнавався, що це РФ винна в розв'язаній війні.

Після антивоєнних висловлювань у 2022-2023 році Паніну почали надходити погрози, тому на батьківщину він поки що повертатися не планує.

На початку травня 2023 УНІАН повідомляв, що в РФ завели кримінальну справу на Паніна - акторові погрожують в'язницею.

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