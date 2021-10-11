Lida Lee і Олексій Базела були яскравими учасниками шоу "Танці з зірками". Більш того, їм прогнозували перемогу.

Вчора, 10-го жовтня, пройшов черговий випуск легендарного шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". За результатами глядацького голосування, проект залишила сильна пара - Lida Lee і Олексій Базела.

Колишня підопічна Дмитра Монатіка і танцюрист Олексій Базела презентували пасодобль під пісню Тіни Кароль "Выше облаков". Чуттєвий танець охрестили найкращою постановкою вечора. Вони отримали високі оцінки від суддів, але глядачі відправили їх додому.

"Я поки ще до кінця не зрозуміла, що сталося, але це дуже сумно усвідомлювати. Ми жили танцями і цим проектом весь цей час. Від ефіру до ефіру! Протягом півтора місяця майже кожен мій день починався з репетицій, і нам так хотілося багато про що потанцювати на цьому паркеті. Я неймовірно щаслива, що в моєму житті був цей яскравий, барвистий і незабутній епізод, вдячна всій команді, яка працює над цим грандіозним проектом і всім, хто підтримував нашу пару! І моїй dancing soul - Льоші Базелі! Він приголомшливий партнер! ", - прокоментувала співачка свій виліт з шоу.

Також зірка додала, що зараз у неї дуже бойовий настрій, і вона хоче продовжувати танцювати. За її словами, на проекті вона стала відчувати себе і своє тіло по-іншому.

Читайте також"Не втягуємо живіт": ведуча 1+1 Лідія Таран похвалилася фігурою в бікініОднак в мережі досі не можуть отямитися після вильоту цієї пари. Віддані шанувальники навіть влаштували флешмоб - #ВернітьЛідуНаТанці. Вони вірять, що організатори зроблять все, щоб улюблена пара повернулася.

"Ви повинні були бути у фіналі це 100%", "Ваша пара супер! Ваші номери дивилися з великим задоволенням!", "Дуже шкода що сьогодні склалося все несподівано", "Все, дивитися "Танці" більше немає сенсу", "Ви з Льошею найяскравіші! Пишаємося тобою", "Як тепер вірити в справедливість цього проекту?".

"Момент підтримки, який сьогодні вранці застав мене зненацька, змусив мене плакати, я просто не могла зупинитися. Саме в такі моменти розумієш, що головна підтримка поруч - це люди, які переживали і підтримували нас з ефіру до ефіру. Така величезна кількість повідомлень, 1500 коментарів з проханням повернути нас на проект дорого коштують, і для мене це - вже величезна перемога", - заявила Lida Lee.

Повне інтерв'ю артистки УНІАН дивіться за посиланням.

Нагадаємо, прямий ефір, присвячений "Вечору кумирів", пройшов в приголомшливій атмосфері. До Києва прилетів син покійного Григорія Чапкіса, Грег, який станцював запальний хіп-хоп.

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Автор: Каролина Гайдук