Грег Чапкіс відкрив шостий ефір шоу запальним хіп-хопом.

Син українського хореографа Григорія Чапкіса - Грег - прилетів в Україну, щоб відкрити шостий ефір шоу "Танців з зірками". Разом зі своєю дочкою він станцював хіп-хоп.

"Майже рік тому ти сидів тут поруч зі мною і оцінював "Танці з зірками", і я був такий щасливий, що ти гордий, тату. Тепер тебе немає з нами, але я повернувся, щоб продовжити створену тобою династію Чапкісів", - написав у своєму інста-блозі Грег.

Також він додав, що дуже сумує за своїм батьком. За словами танцюриста, він прилетів в Україну, щоб заявити про себе і не підвести свого батька.

Читайте також"Плюнув в обличчя": український комік посварився з бабусею"Я так сумую за тобою, тату, я знаю, що ти тут поруч зі мною на кожному етапі шляху", - підсумував артист.

Нагадаємо, у червні 2021 року помер легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Танцюрист тривалий час хворів, його тричі госпіталізували через двосторонню пневмонію.

Хто такий Грег Чапкіс

Грег Чапкіс - це син померлого українського хореографа Григорія Чапкіса. Він народився в 1979 році, його мама - друга дружина батька. Грег викладає хіп-хоп у Сан-Франциско.

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Автор: Діана Могилєвич