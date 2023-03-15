Сергій Танчинець бачився з дружиною всього тричі.

Український музикант Сергій Танчинець, який є лідером гурту "Без обмежень", розповів про спілкування з дружиною під час війни. Бачилися вони всього тричі, оскільки після початку повномасштабного вторгнення Анна з дітьми поїхала спочатку до Польщі, а потім до Японії.

Однак стосунки на відстані не стали для подружжя проблемою, оскільки вони вже не раз таке практикували до повномасштабної війни. Вся справа в регулярних гастролях співака, через які вони з дружиною могли не бачитися тижнями або місяцями.

"Ми розлучалися і на короткі терміни, і на довші через його гастрольну діяльність, тому ми знаємо, як підтримувати почуття на відстані. Та й це завжди додавало родзинку і вогник в наші стосунки", - розповіла Анна Танчинець.

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Сергій додав, що рішення про переїзд дружини з дітьми в Токіо було для нього дуже складним і емоційним.

"Це був серйозний і дуже емоційний момент, коли ми прийняли рішення, що вони переїдуть з Польщі до Японії. Серце було в сльозах. Це рішення було досить непростим. Ми розуміли, що не побачимося багато місяців", - згадав Танчинець.

Вогонь у стосунках Сергія і Анни не згас. У березні 2023 року вони знову зможуть зустрітися і побути поруч.

Відзначимо, що дружина музиканта влаштувалася в Японії на роботу. Там вона займається допомога українським біженцям в Токійському муніципалітеті.

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