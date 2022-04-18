Захід відбувся у неділю, 17 квітня.

Український гурт "Без обмежень" у неділю, 17 квітня, дав концерт у місті Ірпінь Київської області. Музиканти співали під гітару просто розмістившись на стільчику.

Уривок виступу був опублікований в офіційному Instagram-блозі музикантів.

"Сьогодні мали честь зіграти для військових, волонтерів та цивільних людей у місті-герої Ірпінь. Саме тут, 15 січня 2022 року, ми розпочали тур "Вільні Люди" і зіграли перший концерт. І вже сьогодні, 17 квітня, ми знову маємо можливість зіграти в Ірпені! Нашому, українському, Ірпені. Дякуємо нашим захисникам! Слава Україні", - сказано в повідомленні групи.

"Спасибі всім українським військовим за те, що ви захистили і відвоювали Ірпінь", "Боже, ви нереальні! Я тільки недавно писала про людей, які так морально підтримують дух українського народу. Спасибі вам! Ви справжній приклад!", "Сьогодні згадували ваш концерт в Ірпені!!! Це було неймовірно!",- пишуть шанувальники в коментарях під відеозаписом в Instagram.

Нагадаємо, в Нью-Йорку перед концертом "путінського клоуна" Сабурова українці влаштували акцію протесту.

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