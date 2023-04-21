Оксана Марченко раніше часто знімалася в українських шоу.

Український музикант, волонтер і захисник Андрій Хливнюк згадав про роботу з путіністкою Оксаною Марченко. Їхyz доля перетнулася в 2015 році, коли Хливнюк був суддею шоу "Х-Фактор", f одіозна артистка була ведучою цього ж проекту. В інтерв'ю YouTube-каналу Pressing лідер "Бумбоксу" розповів, що намагався уникати контакту з дружиною Медведчука.

"Я намагався вже тоді з нею не спілкуватися, ми поговорили одну хвилину або дві за весь цей час. У мене була розмова з директором телеканалу, який мене наймав на роботу, і я просив, щоб її не було. І ця розмова закінчилася тим, що на той час дружина (Оксана Марченко, - ред) за свого чоловіка (Віктора Медведчука, - ред) не відповідає. Були деякі аргументи, які схилили мене працювати в проекті, крім грошей", - поділився Андрій Хливнюк.

Лідер "Бумбоксу" зізнався, що за роботу в шостому сезоні проекту він отримав близько 100 тисяч доларів, і такий гонорар був для нього дійсно "космічною" сумою.

Хто така Оксана Марченко

Телеведуча і журналістка, дружина проросійського українського політика і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Раніше Марченко часто працювала в Україні, проте після початку повномасштабної війни нашу країну не відвідувала.

Також УНІАН писав, що Маша Єфросиніна згадала негативний досвід, пов'язаний з Оксаною Марченко.

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