Телеведуча брала участь у проекті "Танці з зірками" в 2018 році. Тоді серед інших учасників була дружина кума Володимира Путіна Оксана Марченко.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла про те, що її пов'язує з дружиною кума Путіна Оксаною Марченко. Так, виявилося, вони разом брали участь в одному сезоні шоу "Танці з зірками" в 2018 році.

Рішення вийти на паркет Маша вважає однією зі своїх головних помилок в кар'єрі, адже тоді вона була абсолютно не готова до суперництва. Марія думала, що участь в рейтинговому шоу допоможе їй "піднятися з дна кар'єри". Про це вона згадала в новому випуску програми "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою:

"2018 рік. Мені роблять пропозицію піти в "Танці з зірками". Я запитую: "Хто учасники?" Там був тільки топ-лист. Я розумію, що у мене немає внутрішнього ресурсу бути на рівні з усіма, боротися, бути крутою. Я була виснажена, я була побита, я була на дні кар'єри. На велике суперництво не йдуть в такому стані. Плюс там була ця тітонька під назвою Оксана Марченко".

Єфросиніна припустила, що вона швидко покинула проект не просто так, а тому що "постаралася" Оксана Марченко - та нібито бачила в ній конкурентку.

"Я вважаю, що це одна з моїх найбільших помилок... Я дуже не хотіла йти через Марченко", - розповіла Маша.

Зазначимо, телеведуча Маша Єфросиніна ще п'ять років тому негативно ставилася до того, що в українському проекті братиме участь дружина проросійського політика.

"До участі Оксани Марченко в проекті я особисто ставлюся негативно. Відразу скажу, що я з нею навіть не знайома. Однак вважаю, що дружина відповідає за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні", - писала тоді в своєму Instagram-блозі знаменитість.

Нагадаємо, шоумен Андрій Бєдняков згадав роботу з Оксаною Марченко.

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