Музикант в перші дні вторгнення РФ в Україну пішов в тероборону.

Український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту "Бумбокс", отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів.

Про це сам артист повідомив в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото, на яких йому надають першу медичну допомогу.

На знімках видно, що це, ймовірніше за все, осколкове поранення. Зачепило обличчя під правим оком.

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - написав Андрій Хливнюк, повідомивши про своє поранення.

"На жаль наша колона втратила два пікапи, але я вірю, що наші волонтери з цим впораються", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Хливнюк з тероборони звернувся до окупантів. Він закликав окупантів покинути Україну живими.

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