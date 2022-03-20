Він закликав окупантів покинути Україну живими.

Соліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який перебуває в лавах територіальної оборони, звернувся до російських окупантів і закликав їх покинути Україну.

"Всім привіт з Києва. Спеціально записую звернення російською мовою. За кілька тижнів опору фашистській Федерації "денацифікувати" вдалося фашистській армії тільки дитячі садки, житлові будинки, захопити вдалося кілька доріг, на яких їх палять, як листя у бабусі восени або навесні. Ніхто цього не забуде і не пробачить. Це треба дуже чітко розуміти", - сказав Хливнюк.

Він також закликав окупантів повернутися додому, в Росію, живими і здоровими. А для цього їм потрібно скласти зброю і здатися в полон.

"Тому якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якимось чином були спрямовані сюди вбивати і грабувати, і не хочете цього, розумієте, що у цього злочину немає терміну давності, здавайтеся в полон і складіть зброю. Ідіть додому, йдіть живими і здоровими до своїх родин", - додав Хливнюк.

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