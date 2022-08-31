Музикант продав на благодійному аукціоні унікальну амфору.

Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич, який з перших днів підтримує українців і засуджує дії РФ, продав на благодійному аукціоні унікальну амфору. Гроші, виручені від продажу, були передані іменитому українському поетові Олександру Кабанову, який живе в Києві.

Як повідомила в Instagram-блозі дружина і журналістка родом з Києва Ейнат Кляйн, батьки Кабанова знаходяться в тимчасово окупованому Росією Херсоні.

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"Відразу нам було очевидно, що в якості арт-об'єкта слід обрати амфору. У реальному часі Андрій Макаревич розписав її котами, а потім ми влаштували стрімкий аукціон", - написала Ейнат.

"Амфора поїхала жити до прекрасної людини, а всі виручені за неї гроші ми передали Олександру Кабанову, одному з найвидатніших поетів сучасності, жителю Києва, його батьки зараз знаходяться в Херсоні", - додала жінка.

Нагадаємо, в Росії Макаревича і Галкіна звинуватили у спонсоруванні держперевороту в Білорусі.

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