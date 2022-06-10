Так артистам вирішили помститися за їхню антивоєнну позицію.

Кремлівські пропагандисти склали список відомих артистів і блогерів, які нібито проплатили держпереворот в Білорусі. Туди внесли лідера рок-групи "Машина времени" Андрія Макаревича, пародиста Максима Галкіна, блогера Юрія Дудя та інших. Про це стало відомо нещодавно з росЗМІ. Макаревич, який підтримав Україну, поспішив дати свою відповідь на це.

"Ну нарешті! Але ж я ще марсіан до "батьки" підсилав, заражених віспою мавп, і скло бите йому в суп сипав! Хлопців, прикрийте вже смітник", - написав музикант.

Пропагандисти РФ стверджують, що Макаревич та інші артисти нібито назбирали понад 14 мільйонів євро для того, щоб здійснити переворот влади в 2020 році в Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін попросив не плутати його глузування над брехливими політиками РФ з ненавистю до Батьківщини. Так гуморист прокоментував свій недавній виступ в Ізраїлі.

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