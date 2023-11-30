Він заявив, що все добре.

Український співак, лідер групи "Скай" Олег Собчук опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому написав, що вони з дружиною Марією розійшлися ще до великої війни, а в травні цього року вони офіційно розлучилися.

Собчук каже, що не хоче вдаватися в усі подробиці. При цьому він зазначив, що всі умови відповідних договорів з екс-дружиною він виконує.

"Я не прихильник виносити особисте на загальний огляд, але все ж повинен повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглися ще до війни, а з травня цього року ми офіційно розлучені. Занадто в подробиці вдаватися не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюся, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя триває", - написав Собчук.

Відео дня

Причину розлучення він не назвав. А ось його екс-дружина була більш багатослівною.

Розлучення Олега Собчука з дружиною - з чого все почалося

Днями Марія Собчук заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком через токсичні стосунки. За її словами, вона довго терпіла, але тільки зараз зважилася полюбити себе і стати щасливою.

Також вона опублікувала листування з чоловіком, в якій він називає її "невдячним створінням" і погрожує відібрати у неї квартиру.

Зазначимо, пара була разом 20 років. У них двоє дітей - дочка Тетяна і син Арсен.

Вас також можуть зацікавити новини: