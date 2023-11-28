Вони були в шлюбі 20 років.

Дружина українського співака Олега Собчука, фронтмена групи "Скай", повідомила, що вони розлучаються через 20 років шлюбу. За словами Марії, у них були токсичні стосунки. Вона довго терпіла, але зараз вирішила покінчити з цими стосунками.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала переписку з чоловіком, в якій він називає її "невдячним створінням" і погрожує відібрати у неї квартиру.

"Авто не купую тобі через твій язик і обзивання мене пустушкою. Будеш продовжувати - залишишся без квартири. Роздерибаним майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню – вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння... " - писав Олег дружині.

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Марія додала, що це реакція Собчука на те, що вона вперше за довгий час почала говорити правду про їхні стосунки.

"Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так себе поводити", - підсумувала Марія.

Стосунки Олега Собчука і дружиною

Пара одружилася 20 років тому. У шлюбі у них народилося двоє дітей - дочка Тетяна і син Арсен. Відомо, що у пари давно проблеми у стосунках. Про це розповідав і сам Собчук, проте справа до розлучення не доходила.

Зараз же пара, судячи з усього, налаштована рішуче. Після того, як Марія почала розповідати про їхні стосунки публічно, Олег сказав: "Треба швидше розлучатися".

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