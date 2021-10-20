Знаменитість пишається своєю спадкоємицею, в цьому році Василина перейшла у восьмий клас.

Українська телеведуча, яка похвалилася ідеальною фігурою в бікіні, Лідія Таран поділилася з шанувальниками новими знімками своєї єдиної дочки Василини.

Сьогодні, 20-го жовтня, для спадкоємиці зірки 1+1 відповідальний день, вона фотографується для фото на паспорт. Нещодавно їй виповнилося 14 років, тому дочка Таран і Доманського скоро вперше отримає важливий документ. Для вдалого кадру вона уклала акуратно волосся та одягла гольф темного кольору. Багато шанувальників часто відзначають, що Василина росте точною копією своєї зіркової мами.

Лідія Таран: робота та особисте життя

Читайте також"Не чекай на мене, мамо": екс-дружина Павліка показала щемливе відео з померлим від раку синомЛідія Таран, яка крім основної професії, займається своїм соціальним проектом "Здійснити мрію". Його мета - реалізувати мрії важкохворих дітей в Україні. До слова, вона працює в журналістиці майже 30 років, проте починала вона свій шлях з радіо.

Зірка ТСН Лідія Таран завжди тримала своє особисте життя під сімома замками. Відомо, що у 2005 році вона познайомилася з шоуменом Андрієм Доманським. Між зоряною парою закрутився роман, який переріс у появу на світ дочки Василини. Однак народження спільної спадкоємиці не зберегло їх відносини, у 2010 вони розлучилися.

44-річна Таран зізнається, що мріє про щасливий шлюб і народження другої дитини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук