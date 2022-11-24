Знаменитість відповіла, чому не виїжджала за кордон, попри на небезпеку.

Українська актриса і ведуча Лілія Ребрик розповіла про особисте. Зірка зізналася, що після 24 лютого їхня сім'я стала більш міцною і згуртованою.

З чоловіком Андрієм Диким, з яким у неї і так були хороші стосунки, вона зблизилася ще більше. Ось що Ребрик сказала в подкасті "Олега Френди":

"Я завжди вважала себе сильною жінкою. Все знаю, все можу. А зараз я боюся... Боюся сама їздити. Тому, якщо є можливість, Андрій планує свій день так, щоб відвезти і забрати мене, зробити справи разом. З одного боку це можна оцінювати, як нашу нероздільність, а з іншого - це моя потреба. Ми зараз живемо за містом, тому доводиться їхати по лісах-полях, тим більше ще й світло вимикають. Я так боюся. А раніше мені здавалося, що я безстрашна. Розумієте, кожен робить свої висновки в цій складній ситуації".

Зірка підкреслила, що принципово не виїжджала з України в такий важкий період. У перші дні після повномасштабного вторгнення вона вирушила до Чернівців разом зі своїми дітьми, проте потім повернулася до Києва, щоб відновити колишній робочий процес.

"Влітку ми жили на два міста - залишили дітей у Чернівцях, а самі поїхали до Києва працювати, тому життя було в дорозі Чернівці-Київ. Це було божевільним випробуванням, тому що ми не бачили дітей щодня", - додала Лілія Ребрик.

Зазначимо, що раніше Лілія Ребрик розповідала, що війна сильно вплинула на моральний стан її дітей. Наприклад, старша дочка Діана відмовилася від танців – колись головного захоплення. Молодша дочка Поліна дуже переймається тим, що їм довелося залишити будинок.

Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик різко послала фанатів Путіна.

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