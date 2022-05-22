Ребрик попросила відписатися від неї тих, хто підтримує диктаторський режим Путіна.

Українська телеведуча Лілія Ребрик опублікувала в Instagram пост, в якому звернулася до своїх підписників, що підтримують злочинний режим Кремля.

"Дорогі мої! У цей недільний день я прошу: всі, хто проти України, хто за Росію, для кого Путін - ок, хто називає війну спецоперацією або ті, хто її підтримує, - будь ласка, відпишіться. Вам тут не місце. Тому що коли заходжу в коменти, то шокуюся", - написала Ребрик.

Вона додала, що зараз "золотої середини" бути не може. Кожен повинен зайняти певну позицію.

""Золотої серединки" немає: йде війна, негласно оголошена Росією, кремлівський диктатор намагається вгамувати свої апетити, хоча вже зрозумів, що ми йому – не по зубах. Вбивають наших людей, наших військових, дітей. І всім зрозуміло, хто винен. І крапка. А якщо незрозуміло, то відписуйтеся, будь ласка. Тут вам не місце нелюбові до України та її народу", - додала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, що загадала в свій день народження.

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