Телеведуча переживає складний емоційний період.

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про свій емоційний стан в новому пості в соціальній мережі Instagram. Вона каже, що відчуває себе спустошеною і розбитою після останніх новин про масовану ракетну атаку.

"Відчуваю себе спустошеною. Розбитою від цих страшних новин, від цього гучного ранку. Схоже, склеїти себе по шматочках буде вже неможливо. Але я намагаюся: заради двох дівчаток, заради третьої – під серцем, заради - себе", - почала розповідь Ребрик.

Вона додала, що єдине місце, де вона відчуває себе захищеною - батьківський дім. Тому вона разом з дітьми Діаною і Поліною поїхала до своїх батьків.

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"Моє відчуття безпеки і спокою – діти поруч і батьки. Як в дитинстві, коли страшно – хочеться до мами з татом. Здається, вони огорнуть, захистять, відведуть всі біди. І зараз особливо гостро потребую цього відчуття захисту і домашнього - як колись, коли була маленька – затишку. Дозволили собі на пару днів переключитися..." - додала Лілія.

До слова, зараз Лілія Ребрик чекає на третю дитину. Нещодавно вони з чоловіком Андрієм Диким оголосили, що у них знову народиться дівчинка.

Нагадаємо, Лілія Ребрик відповіла, в якій країні буде народжувати третю дитину.

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