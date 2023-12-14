Двох дітей вона народжувала в Україні.

Нещодавно телеведуча Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона вагітна втретє. Вони з чоловіком Андрієм Диким незабаром стануть батьками ще однієї дівчинки.

В інтерв'ю "Обозревателю" знаменитість розповіла, що планує народжувати дитину в Україні. В якому саме пологовому будинку - вони поки не знають, проте вже все необхідне для появи дитини на світ вже підібрали.

Також Ребрик розповіла, як просувається ремонт у їхньому заміському будинку, куди вони переїдуть після народження дитини.

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"Ремонт в будинку відновили, але до народження нашої дівчинки в березні точно не встигнемо туди заїхати. Малятко буде з нами в спальні, а коли вже переїдемо – то кожна з дівчаток буде мати свою кімнату. До слова, через те, що у нас скоро буде ще одна дитина, внесли корективи в планування нашого житла. І добре, що ми на якийсь час поставили на паузу внутрішні роботи, тепер маємо можливість скорегувати плани", - додала Ребрик.

Зазначимо, Лілія Ребрик одружена з хореографом Андрієм Диким. У шлюбі у них народилося двоє дітей - Діана і Поліна.

Нагадаємо, раніше Лілію Ребрик захейтили за те, що вона нібито завагітніла третьою дитиною, щоб її чоловік відкосив від армії. Телеведуча не стала мовчати і відповіла всім хейтерам.

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