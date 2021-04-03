Раніше в одному з інтерв'ю дівчина заявила, що "краще здохнути" в Росії, ніж в Україні, і сказала, що вважає необґрунтованою критику на свою адресу за переїзд до Москви.

Актрису і блогерку Лізу Василенко, яка прославилася завдяки ролі Лоліти "Лоли" Гавриленко в українському підлітковому серіалі "Школа", внесли до бази "Миротворця".

Читайте такожЗірка "Школи" розповіла, як у Москві її зґвалтував "жирний дід"На сайті "Миротворця" Василенко названа "провокатором". Їй приписується "участь в інформаційних провокаціях Росії проти України" і "заперечення російської агресії".

Також наголошується, що в 17 років її зґвалтували в Росії, про що вона "з гордістю розповідає в інтерв'ю на російському телебаченні".

"Центр" Миротворець "просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", - йдеться в повідомленні на сайті.

Інтерв'ю Василенко проекту "Пушка"

31 березня на Youtube-каналі "Пушка" вийшло інтерв'ю з Лізою Василенко, в якому зірка "Школи" серед іншого розповіла про труднощі свого переїзду з України до Москви, куди поїхала, щоб будувати подальшу кар'єру, зокрема, в тікток-хаусі Xo Team.

"Але коли зі мною трапляється якась хрінь, я завжди думаю про те: всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - сказала дівчина.

За словами Василенко, після переїзду вона стикалася з негативною реакцією на свою адресу, однак не вважає це раціональним.

"(Моя аудиторія мене - УНІАН) захейтила (після переїзду - УНІАН), в плані "проміняла країну, ля-ля-ля". Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Чесно, це тупість - судити людину по його національності, судити людину по тому, куди вона поїхала або не поїхала... Так, блін, поїхала б я в Америку, мене б не хейтили тоді. Тільки суто через те, що Росія і Україна ******* (сваряться - УНІАН), чомусь приплітають до цього інших людей, які жодним чином цього не стосуються. ... Це не нормально", - сказала актриса.

Також вона зазначила, що в Росії набагато більше можливостей для досягнення успіху і зокрема заробітку на ТікТоці.

"В Україні їх (можливостей - УНІАН) дуже мало, і за це дуже мало платять. Це круто, якщо ти прагнеш до більшого. Москва - це більше", - зазначила Василенко.

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Автор: Катерина Комолова