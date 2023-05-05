За словами блогерки, вона з дитинства відчувала себе жінкою.

Трансгендерна блогерка Монро розповіла, як їй вдалося "пробитися" у шоу-бізнес та чому вона потім відмовилася від популярності. Раніше її називали "травесті-дівою", проте нині вона вже давно не асоціює себе з драг-шоу та пародіями.

"Все життя я відчувала себе не такою, як всі. Точніше, я не відчувала себе комфортно в бінарному світі, де є типовий чоловік і типова жінка. З дитинства я відчувала себе жінкою... Коли я усвідомила, що зі мною щось не те, я сховалася, тому що суспільство було дуже ворожим. Поступово я починала дізнаватися, що є різні люди, але все одно це стосувалось сексуальності", - розповіла Монро в інтерв'ю для проекту Anoeses.

За словами блогерки, згодом вона дізналася про драг-шоу. Вона хотіла отримати соціальну реалізацію, тому вирішила виступати на сцені. Монро робила музичні пародії, проводила "травесті-шоу". Проте цього було замало, тоді вона вирішила "пробитися" у шоу-бізнес.

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"Я дізнавалась про події і просто приходила, яскраво одягнена та весела. З одного боку це було доволі складно, бо мене часто сприймали вороже, але з іншого - я була достатньо красива і мала свій погляд на будь-яке питання, що працювало на мою користь. Я просто лізла на камери, роздаючи інтерв'ю, і паралельно продовжувала виступати", - розповіла блогерка.

Тоді вона прагнула слави та визнання, хотіла з'являтися на телебаченні та у ЗМІ. За словами Монро, так вона отримувала соціальний статус, який захищав би її від хейту та булінгу. Проте потім блогерка відмовилася від драг-культури.

"Десь так я протусувалася до 2013-го року, а потім в країні відбувся Майдан і почалася так звана АТО, хоча зараз всі розуміють, що це вже тоді була війна. В якийсь момент я відійшла від драг культури, зрозумівши, що виступи в нічних клубах, оці всі жарти, які я промовляла зі сцени, дуже гендерно стереотипні і вони теж не відповідають моєму внутрішньому стану", - визнала блогерка.

Після цього вона перейшла на YouTube та не бере участь у медійних проектах. За словами Монро, нині вона вважає, що в Україні зірками є тільки військові, а не артисти шоу-бізнесу.

"Я не вірила, що буде війна, навіть жартувала з цього приводу, адже в моїй системі цінностей це було абсурдно... Все моє життя і робота були про радість, і це нормально, тому що життя створене для радості та щастя. А тут, кому це потрібно? Кому потрібні аромати, косметика, сукні, коли вбивають людей, коли летять бомби?... Тож зараз шоу-бізнес, як такий, у мене викликає змішані відчуття, адже в Україні для мене немає зірок окрім військових. Є паралельна реальність, є світовий шоу-бізнес, а у нас в Україні єдині зірки - це герої України, наші військові, завдяки яким я можу спілкуватися з вами і продовжувати жити своє життя в Україні", - додала Монро.

Хто така Монро

Блогерка Монро - українська шоувумен, яка раніше була ведучою, співачкою та актрисою. З 2001 року вона проводила "травесті-шоу" та виступала у гей-клубах. У 2016 році Монро випустила книгу "Добре, що я не баба". Тоді ж вона запустила YouTube-канал "Невгамовна Монро".

Нагадаємо, раніше Монро показала, як змінилася за 23 роки. Блогерка не соромиться свого минулого та часто публікує архівні фото.

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