Співачка викидає шкарпетки, це навряд чи можна назвати екологічним вчинком.

Співачка Світлана Лобода ошелешила фанів досить дивним зізнанням. Виявилося, артистка не пере шкарпетки. Більш того, у зірки є адміністратор, яка віддає їй майже все своє життя.

Дивними фактами про себе Лобода поділилася в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Так, співачка розповіла про те, що завжди є в її райдері. Виявилося, Лобода вимагає, щоб організатори її концертів постачали співачці та її команді шкарпетками.

Після концерту співачка забирає шкарпетки, які так і не стали в пригоді, додому. За словами Лободи, така вимога в райдері хоч і виглядає дивною, але для неї є практичною ідеєю. Все через те, що вона не стирає шкарпетки.

"Я не перу шкарпетки, я їх просто викидаю", - заявила співачка.

У коментарях шанувальники відзначили, що Лобода вчиняє досить дивно. Однак ще більше фанів здивували слова співачки про її адміністратора.

Виявилося, Лобода з радістю приймає допомогу від дівчини, яка багато років є її фанаткою. Спочатку вона просто намагалася нагодувати співачку, а потім зірка зробила її своїм адміністратором.

Свою помічницю Лобода називає "Людочкою". За словами співачки, в адміністратора майже немає свого життя, адже вона завжди знаходиться поруч з нею і в усьому їй допомагає. "Людочка" миє для зірки посуд, допомагає їй взуватися і піклується про неї, ніби мати.

"Перші 10 хвилин мені вистачило "Я не перу шкарпетки, я їх викидаю"; "у Людочки немає свого особистого життя, вона живе моїм життям"; "Людочка зав'язує мені шнурки", "тільки почала дивитися і вже офігіла від того, що Свєта відразу викидає шкарпетки. А не пере. Грамотне споживання - ні, не чули", - користувачі вважають, що Лобода користується любов'ю адміністратора і занадто дивно вчиняє зі шкарпетками.

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Автор: Віолетта Орлова