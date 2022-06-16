Співачка відвідала рідне місто, яке раніше зруйнували окупанти.

Українська співачка Світлана Лобода, яка дуже довго мовчала про війну в Україні, нещодавно вирішила "перевзутися" після того, як її внесли до чорного списку артистів, які мовчки підтримують агресію РФ.

Щоб її прибрали з цього списку, вона почала висловлювати свою антивоєнну позицію і навіть заявила, що допомагає українській армії. Крім того, Лобода згадала і про рідний Ірпінь, в якому живуть її родичі. Але сталося це тільки після того, як російські окупанти прийшли в це місто і розбомбили його.

Зараз Лобода вирішила приїхати в Ірпінь. На своїй сторінці в Instagram розповіла, що екскурсію по місту їй провів мер Олександр Маркушин, а також їй вдалося поспілкуватися з місцевими жителями.

"Я не знаю, що має статися, щоб українці пробачили все, що відбувалося тут! Ірпінь. 112-й день війни", - сказала Лобода.

Нагадаємо, раніше Лобода несподівано заговорила українською мовою.

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