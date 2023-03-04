Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співачка Світлана Лобода нібито виставила на продаж в Росії трикімнатну квартиру і особняк.

Співачку Світлану Лободу в останні дні активно обговорюють в пресі. ЗМІ почали поширювати в пресі новину про те, що артистка нібито виставила на продаж свою елітну нерухомість в Росії. Пропагандисти навіть публікували фото, називаючи апартаменти знаменитості "позбавленими смаку".

Ось як сама Лобода відреагувала на подібні заяви у своєму Instagram-блозі:

"Виявляється, у мене в Москві є особняк і трикімнатна квартира. Шкода, я про це тільки дізналася. Чекаю на підтверджуючі документи, щоб швидше продати і відправити гроші ЗСУ!".

Російські ріелтори під "будинком Лободи" показують потенційним покупцям триповерховий особняк площею 1400 кв.м. Там є шикарна світла вітальня, на кожному поверсі розташовані ванні кімнати і санвузли, гардеробні, кабінети. У будинку є тренажерний зал, джакузі, басейн і бібліотека.

Де зараз Світлана Лобода і чим вона займається

Артистка, яка до 24 лютого 2022 року активно виступала в Росії, зараз одумалася. Через якийсь час після початку повномасштабної війни вона заявила, що вона - українка, у неї був і залишається український паспорт. Зірка почала донатити на армію, допомагати у відновленні рідного міста Ірпінь, а також збирати гроші для ЗСУ на своїх закордонних концертах.

Нагадаємо, Лобода зачитала реп українською мовою і здивувала зверненням до окупантів.

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