Деякі звинуватили співачку у тому, що вона "перевзулася".

Співачка Світлана Лобода, яка не одразу наважилася публічно сказати, що РФ почала повномасштабну війну проти України, здивувала зверненням до окупантів. Вона анонсувала нову пісню, у якій українською зачитала реп про дух нашого народу.

На своїй сторінці в Instagram Лобода розмістила фрагмент треку. На відео вона танцює та співає у зеленій шубі та кардигані з нової колаборації Gucci та Adidas. Свій образ вона доповнила червоним намистом.

"І що ви казали про декілька днів? Наш дух, ніби гори, під саме небо, на всі простори", - звернулася до окупантів співачка, ймовірно, кажучи про плани РФ захопити України за 2-3 дні.

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У коментарях думки користувачів розділилися. Деякі звинуватили співачку у тому, що вона "перевзулася", деякі ж пишуть, що вона запізно намагається "влитися" в український шоу-бізнес, який сильно змінився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За день до цього Лобода публікувала фото в українському вбранні та писала про дух свободи. Цей вчинок також не залишився без уваги коментаторів. Росіяни звинуватили Лободу у тому, що вона нібито не мала ставати на сторону України, а українці ж доволі часто нагадують співачці про те, що вона мешкала та працювала на території країни-агресорки.

Нагадаємо, нещодавно Лобода показала кругленький животик у відкритій сукні, через що у мережі вирішили, що вона вагітна.

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