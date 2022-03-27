Раніше артистка активно гастролювала по РФ, але тепер вона - небажана персона і там, і в Україні.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка спочатку не називала прямо винуватця війни в Україні, а потім виправилася, загриміла в грандіозний скандал. Цього разу - в Латвії.

На нього звернула увагу радник Комітету ВР з питань свободи слова Ольга Червакова у Facebook.

За її словами, 26 березня місцева влада і волонтери організували в середмісті Риги благодійний концерт на підтримку українських біженців "Допоможи піднятися".

"Напередодні заходу фігурантка "чорних списків" співаків з антиукраїнською позицією зверстала фейкову афішу, вліпила туди своє фото і заявила себе як основну учасницю і ледь не організаторку, написавши в Facebook: "Разом з Children' Hospital Foundation, президентом Латвії і першою Леді країни ми зберемо кошти для гуманітарної допомоги всім, хто вимушено переїхав в Латвію", - розповіла Червакова.

Далі, за її словами, справжні організатори повідомили продюсерам зірки, що її ніхто не допустить на сцену. Та це ще був не кінець історії.

"Лобода не розгубилася, і вже звідти, куди її послали, поширила фейкову інформацію нібито концерт скасовано "через погодні умови", - додала радник Комітету ВР з питань свободи слова.

За її словами, у Ризі напередодні дійсно був шквальний вітер, але захід все одно відбувся в приміщенні, а скасовано було лише його вуличну трансляцію, аби не наражати глядачів на небезпеку.

"Організаторами концерту було прийнято рішення не включати виступ співачки у програму цього заходу, беручи до уваги її багаторічну діяльність в Росії і для Росії, в той час, коли Кремль здійснив окупацію українського Криму і Донбасу, здійснював вбивства українських військових та мирного населення на Сході України", - повідомило посольство України в Латвії у Facebook.

Нагадаємо, 24 березня виповнився рівно місяць з дня вторгнення Росії в Україну. З цієї нагоди Лобода таки зважилася назвати війну війною і заявила, що це страшна реальність, з якою неможливо змиритися.

Додамо, що в Росії, де Лобода активно гастролювала після анексії Криму і вторгнення на Донбас, вона теж несподівано опинилася в списку небажаних персон.

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