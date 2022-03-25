Співачка зазначила, що зараз її рідне місто Ірпінь повністю зруйноване.

Опальна співачка Світлана Лобода, яка через місяць війни в Україні таки назвала Росію агресором, розповіла про родичів, які живуть під обстрілами в селі біля Києва.

"Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу і сльози неможливо зупинити. Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна. Яким би страшним не було наше сьогодні, мир - це наше завтра", - написала зірка.

Нагадаємо, раніше Instagram Лободи заблокували в Україні. Співачка емоційно на це відреагувала. Пізніше співачка Настя Приходько закликала позбавити Лободу українського громадянства, бо її більше цікавить блокування соцмережі, а не війна в Україні.

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