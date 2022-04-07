Лоліта досі мовчить про війну в Україні.

Співачка Лоліта, яка вже багато років живе і працює в Росії, ніяк не коментує війну в рідній Україні. Вона більше переживає через санкції і свій зовнішній вигляд.

Так, поки в Україні російська армія мародерствує, руйнує нашу інфраструктуру, вбиває мирних жителів, гвалтує жінок і дітей, Лоліта вирішила підстригтися.

"Сьогодні Льоша зістриг наслідки ковіда, стресів останнього часу. Роби, що повинно, і здійсниться те, що судилося. Геніально сформульовано давньоримським імператором", - сказала співачка.

Зазначимо, з 24 лютого Лоліта мовчить про війну в Україні. Лише одного разу вона подякувала українцям, які допомогли її рідним перебратися з гарячої точки в більш безпечне місце. При цьому співачка не сказала, що саме "фюрер" Путін напав на Україну.

Нагадаємо, Лоліта поскаржилася на ціни в Росії через санкції.

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