Співачка заявила, що не патріотично обдирати своїх.

Російська співачка Лоліта поскаржилася на ціни на продукти, які значно збільшилися після введених проти РФ санкцій.

За її словами, обдирати людей - це зовсім не патріотично.

"Мене єдине вражає, тепер у нас, там, де ми патріоти і ми вдома, ціни. Слухайте, я все розумію про санкції і з усіма це все поділяю, оскільки живу тут. Але не можна ж так заробляти на своїх, не можна ж обдирати людей до останнього", - сказала Лоліта.

Також вона запропонувала постачальникам продуктів в супермаркети поставити себе на місце простих росіян. Можливо, за її словами, тоді у них було б більше совісті.

"От якби ті люди, які постачають продукти в магазинах, хоч раз поставили себе на місце тих, для кого долари і євро це міфічна одиниця і закордонний паспорт теж, так собі задоволення і не у всіх, напевно, совісті було б більше. Ось це не патріотично. Мені б дуже хотілося, щоб ви згадали, що життя довге. Про бумеранги мовчу", - додала співачка.

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