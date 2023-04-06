Співачка заявила, що "Бог дав їй талант, щоб вона не обмежувала себе".

Співачка Ані Лорак на інтерв'ю у росіянки "Алены, блин" знову згадала історію про те, як дев'ять років тому її нібито "вижили" з України. Вона виголосила промову про те, як їй було важко, адже "артисти не повинні обмежувати свою творчість".

"Я стала заручницею ситуації. Мені дали зрозуміти, що я повинна зробити вибір і слідувати порядку денному. Іншими словами, я повинна була обмежити свою творчість і перетворитися в якусь артистку, яка говорить те, що їй говорять. Я - людина вільна. Я завжди знала, що Бог дав мені талант, щоб співати в усьому світі. Я ніколи не обмежувала себе", - заявила Лорак, яка мовчить про звірства Росії на території рідної України.

Також артистка поскаржилася, що їй нібито зривали концерти. Хто саме був тим самим "замовником" переслідувань - залишається таємницею.

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"У мене були зриви концертів. Це були абсолютно проплачені і абсолютно організовані дії. Я зі своїми закликами любові, щастя і добра не задовольняла. Треба було, щоб я говорила щось інше", - поскаржилася подруга путініста Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова жартома заявила, що це вона була тим самим "замовником", який організував "переслідування" Ані Лорак.

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