Ані Лорак неодноразово заявляла, що змушена була виїхати в Росію, тому що в Україні їй нібито "впливові люди забороняли працювати".

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала заяву Ані Лорак про те, що її нібито "вижили" з України. Лорак неодноразово в своїх інтерв'ю розповідала, що деякі впливові люди нібито зробили "замовлення" на те, щоб їй не давали виступати тут, тому їй більше нічого не залишалося, крім як виїхати в РФ.

Зараз Полякова іронічно заявила, що той самий замовник - це вона:

"Вже другий день поспіль ЗМІ "верещать" від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні "замовили", не давали працювати, ставили умови політичні сили, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник - я. Так, я хотіла в своїй країні бути кращою, найпопулярнішою. Я хотіла бути королевою і номером один".

Також вона з сарказмом додала, що і Світлану Лободу "замовляла" - та теж свого часу гастролювала територією країни-агресора, забувши про Україну.

"Хочу сказати всім артистам, старим і молодим: якщо вам здається, що на вас надійшло замовлення, якщо вас цькують в ЗМІ або соцмережах, вам заважають погані коментарі, знайте, напевно, ви зазіхнули на мій трон", - додала Оля Полякова.

Реакція соцмереж

"Боюся питати за Артестовича... Теж ваших рук справа?"

"Дивно, чому не Тіна Кароль"

"Напевно, ви Ані Лорак в р*шку самі перевезли? На своїй же машині?"

"Вистачити піаритися! Є більш важливі справи!"

Нагадаємо, Лорак після скасування концертів в РФ назвала себе українською співачкою.

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