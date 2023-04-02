Українська співачка Оля Полякова прокоментувала заяву Ані Лорак про те, що її нібито "вижили" з України. Лорак неодноразово в своїх інтерв'ю розповідала, що деякі впливові люди нібито зробили "замовлення" на те, щоб їй не давали виступати тут, тому їй більше нічого не залишалося, крім як виїхати в РФ.
Зараз Полякова іронічно заявила, що той самий замовник - це вона:
"Вже другий день поспіль ЗМІ "верещать" від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні "замовили", не давали працювати, ставили умови політичні сили, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник - я. Так, я хотіла в своїй країні бути кращою, найпопулярнішою. Я хотіла бути королевою і номером один".
Також вона з сарказмом додала, що і Світлану Лободу "замовляла" - та теж свого часу гастролювала територією країни-агресора, забувши про Україну.
"Хочу сказати всім артистам, старим і молодим: якщо вам здається, що на вас надійшло замовлення, якщо вас цькують в ЗМІ або соцмережах, вам заважають погані коментарі, знайте, напевно, ви зазіхнули на мій трон", - додала Оля Полякова.
Реакція соцмереж
- "Боюся питати за Артестовича... Теж ваших рук справа?"
- "Дивно, чому не Тіна Кароль"
- "Напевно, ви Ані Лорак в р*шку самі перевезли? На своїй же машині?"
- "Вистачити піаритися! Є більш важливі справи!"
Нагадаємо, Лорак після скасування концертів в РФ назвала себе українською співачкою.