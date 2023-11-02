Він сказав, що у нього в пріоритеті перемога України.

Екс-нардеп Олег Ляшко відреагував на слова снайперки Євгенії Емеральд про домашнє насильство з боку екс-чоловіка Євгена Стипанюка, який є охоронцем політика.

На своїй сторінці в Instagram він написав, що всі ці звинувачення "безглузді, брехливі і замовні".

"На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати або спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все по своїх місцях і кожному дасть оцінку. Немає нічого важливішого за перемогу України. Тому як солдат ЗСУ роблю все для цього і вас закликаю. Все інше - дрібниці, які не варті уваги", - написав Ляшко.

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На ці слова екс-нардепа відреагувала Євгенія Емеральд. У своєму Telegram-каналі вона написала, що особисто просила Ляшка відреагувати на поведінку його охоронця, проте відповіді так і не отримала.

"Олег Ляшко, як завжди, у своєму репертуарі "чесного турбопатріота" і "захисника". Правда, коли я зверталася до нього, щоб він вплинув на свого охоронця Євгена Стипанюка, який погрожував мені, то відповіді не отримала... До речі, досі невідомо, в якому підрозділі служить Ляшко. Чи справді служить і чи доїхав до фронту? Він сам чомусь не поспішає розкривати деталі. Напевно, якась дуже секретна служба", - з іронією написала Емеральд.

Нагадаємо, Міноборони почало розслідування проти екс-чоловіка Емеральд.

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