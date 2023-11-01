Відомство вже отримало всі матеріали, зібрані під час журналістського розслідування.

В рамках шоу "Говорить вся Україна" за участю екс-військової Євгенії Емеральд стало відомо, що її колишній чоловік отримував зарплату ЗСУ у той час, як сам перебував у Києві.

Раніше дівчина вже про це говорила, проте зараз цю інформацію підтвердили журналісти проекту. У зв'язку з цим ведучий Олексій Суханов звернувся до Міністерства оборони України з проханням розпочати службове розслідування проти Стипанюка.

Начальник прес-служби Міноборони Іларіон Павлюк підтвердив, що відомство отримало всі матеріали і почало розслідування.

Відео дня

Крім того, він повідомив, що дійсно проблема з військовими виплатами людям, які перебувають в тилу, існує.

"Поки потрібно встановити, чи правда це. Але Міноборони знає, що така проблема є. Нова команда працює над тим, щоб виправити цю систему. Вже було знайдено понад 120 мільйонів гривень, які були виплачені неправомірно", – додав він.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд в інтерв'ю УНІАН розповіла про аб'юзивні стосунки з екс-чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, чому довго не наважувалася говорити про це публічно, що стало останньою краплею, і що відбувається в її житті після сповіді про домашнє насильство.

Крім того, днями вона заявила, що після випуску шоу "Говорить вся Україна" її намагалися вбити. А ініціатором замаху був її екс-чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: