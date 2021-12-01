Артистка вирішила зберегти шлюб з Петром Гончаром.

Нещодавно стало відомо про те, що українська співачка Ніна Матвієнко та її чоловік, художник Петро Гончар роз'їхалися.

"Я попросила чоловіка, щоб він мене кинув. Він вважав, що у нього є ще своє життя, яке він вибрав. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку. Я сказала йому: "Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана або ще щось. Говори про мене, що хочеш". І всі говорять тепер, що він мене кинув. Щоб захистити його честь, я відповідаю: "Ну, так"", - раніше сказала Ніна Митрофанівна.

Читайте також"Доросла дівчинка": Оля Полякова в прозорому боді ошелешила шанувальниківЗараз у програмі "ЖВЛ" Матвієнко повідомила, що розлучення не буде. Також вона шкодує про те, що розповіла про їхні непрості стосунки, бо люди все це сильно роздули.

"Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це сталося, тому що багато людей в будинку. Не витримав він, а потім я. Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, - повернеться. Це ж його будинок", - пояснила Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко вперше назвала причину розставання з чоловіком.

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Автор: Діана Могилєвич