Співачка зізналася, що вже давно не живе з чоловіком.

Українська співачка Ніна Матвієнко з 1971 року перебувала у шлюбі з художником Петром Гончаром. Разом вони багато пережили, в тому числі і зради коханого. Тоді Ніна Митрофанівна змогла пробачити своєму чоловікові, але через роки вони таки вирішили розлучитися.

Про це йдеться в програмі "Позаочі".

Як розповіла Матвієнко, вона сама попросила чоловіка її покинути. Вони розлучилися без скандалів і з'ясування стосунків.

"Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Він вважав, що у нього є ще своє життя, яке він обрав. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку. Я сказала йому: "Іди собі, живи на дачі. Малюй. Скажи людям, що я погана або ще щось. Говори про мене, що хочеш". І всі говорять тепер, що він мене покинув. Щоб захистити його честь, я відповідаю: "Ну, так"", - сказала Ніна Митрофанівна.

Читайте також"Мрію про сина": коханий Гросу розповів про майбутнє весілляТакож зірка додала, що ніколи нічого не вимагала від чоловіка. Більш того, вона сама заробляла гроші на забезпечення сім'ї. Крім того, співачка розповіла, що чоловік кілька разів її підводив.

"Я думала, що щастя – це тільки чоловік і діти. Але чоловік - це коли ви поєднуєте свою роботу, коли він може тебе замінити. А він кілька разів мене дуже підводив... В мені всередині щось обривалося. Одного разу діти хворіли, а мені потрібно було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а чоловік мене наздоганяє і каже: "Я не буду з дітьми сидіти. Вони хворіють, ти сиди з ними сама". Через те, що я не прийшла на той концерт, я 16 років була невиїзною за кордон"", - додала Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко розповіла про розмір своєї пенсії і найбільшого гонорару в житті.

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Автор: Діана Могилєвич