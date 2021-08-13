За одними даними, МакЅим випишуть сьогодні, за іншими співачка поки залишиться в стаціонарі, але виписка можлива незабаром.

Російську співачку МакЅим, яку нещодавно вивели з коми, можуть вже сьогодні виписати з лікарні.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ

Як повідомив РИА Новости представник співачки, в п'ятницю її виписують з лікарні, і вона продовжить лікування вдома. Цю інформацію також підтверджують "Известия" і RT.

"Так", - відповіла Яна Богушевська на питання про те, чи правда виконавицю виписують з лікарні в п'ятницю, 13 серпня.

Водночас ТАСС спростовує цю інформацію. Менеджер артистки Маргарита Соколова розповіла інформагентству, що лікарі поки залишають МакЅим на лікуванні в стаціонарі, але виписка можлива незабаром.

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"Поки ні, - сказала співрозмовниця агентства, відповідаючи на питання про виписку МакЅим. - Це залежить від того, коли лікарі будуть спокійні за неї. Природно, вдома вона теж буде під наглядом лікарів, будуть патронажні доктора, медсестри".

За її словами, сама співачка вже проситься додому.

"Вона така: як тільки відчула землю під ногами, їй вже хочеться (додому). Вона довго не бачила дітей, дуже сумує і, звичайно, хоче додому", - розповіла менеджер.

МакЅим - стан здоров'я співачки

До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. Буквально днями їй стало краще і її вивели з коми.

Автор: Григорій Бондар