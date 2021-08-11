За словами представниці МакЅим, співачка зможе повернутися на сцену як мінімум через рік, з чого випливає, що вона не збирається припиняти свою зоряну кар'єру.

Концертів і нових пісень співачки МакЅим (Марини Абросімової) не буде як мінімум рік, повідомив представник артистки. З цього випливає, що співачка поки не збирається закидати свою зоряну кар'єру.

Про це повідомляє РИА Новости.

За словами її представника, співачка все ще слабка після місяця, проведеного в штучній комі. І зараз на неї чекає довга відновлювальна терапія.

"Марина нікуди не може ходити фізично, вона дуже слабка, сама ходить ледве-ледве з дуже сильними запамороченнями. Концертів, нових пісень не буде як мінімум рік - лікарі суворо заборонили навіть займатися спортом. У неї дуже слабкі легені, буде довга терапія. Та й до того ж фізично їй потрібно відновитися, після 1,5 місяця коми вона не готова до публічної уваги", - сказала співрозмовниця агентства.

Нагадаємо, днями стало відомо, що МакЅим переводять з реанімації у звичайну палату.

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Автор: Григорій Бондар