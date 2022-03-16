Російський співак опублікував уривок з одного фільму.

Відомий російський співак, учасник рок-групи "Машина времени" Андрій Макаревич, який з 2014 року засуджує дії Володимира Путіна, наочно показав, як працює кремлівська пропаганда.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Андрій Макаревич опублікував уривок з фільму "Я та інші", де показаний експеримент над дітьми. Завдання експерименту - показати, як деякі здатні змінювати своє рішення через думки оточуючих.

На відео вихователька ставить на стіл дві пірамідки: білу і чорну. Трьох дітей вона заздалегідь просить відповісти, що обидві пірамідки білі. Почувши це, четверта дитина теж говорить, що обидві пірамідки білі. А коли вихователька запитує, чому дитина так відповів, той каже - тому що так сказали інші.

Другий експеримент називається"Солодка солона каша". Чверть тарілки з вівсянкою посипають сіллю, що залишилася кашу - цукром. Спочатку трьом дітям дають спробувати солодку кашу, і просять сказати, яка вона на смак. Коли четверту дитину пригощають солоною кашею, він теж відповідає, що вона солодка.

Андрій Макаревич написав під відео: "нічого не нагадує?", натякаючи на сучасне зомбування громадян РФ.

Нагадаємо, польський музикант Cypis представив реп-композицію "Putin", яка вже через пару днів стала безумовним трендом соціальних мереж. Своєю творчістю показав протест проти агресії з боку Кремля.

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