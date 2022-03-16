Композиція потрапила у світові чарти.

Польський музикант Cypis представив реп-композицію "Putin", яка вже через кілька днів стала безумовним трендом соціальних мереж. Своєю відеороботою артист показав протест проти агресії з боку Кремля.

"Сьогодні кожен з нас може бути корисним Україні. В рамках акції "Protest wyspiewany" ви можете допомогти подарунком, словом або творчістю", - прокоментував репер Cypis.

Пісня про президента РФ Володимира Путіна опублікована на Youtube-каналі "Cypisolo". Станом на 16 березня там вже 7 мільйонів переглядів.

Дану композицію швидко прийняла аудиторія, і зараз це справжній тренд TikTok. Крім того, реп-комппозиція "Putin" потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Нагадаємо, ще один хіт, який зараз активно поширюється в соцмережах -"Доброго вечора, ми з України!". Його автори отримали нагороди у своєму рідному Кременчуці. Діджеї, які створили хіт, надихаючий українців на перемогу, вже стали зірками не тільки в рідному місті, а й по всій країні.

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