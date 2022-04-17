Також Макаревич подумав над тим, чому Росія ненавидить Україну.

Проукраїнський музикант Андрій Макаревич поміркував, чому Росія хоче знищити Україну, а також "поставив на місце" президента РФ Володимира Путіна.

"Я просто намагаюся зрозуміти. Можете вважати мене ідіотом. Гітлер ненавидів євреїв. Причина невідома. Ненависть була ірраціональна і настільки сильна, що він влаштував Голокост. За що Путін так ненавидить Україну? За те, що там справжні вибори? За те, що вона хоче бути вільною і не хоче в совок? І ця ненависть змушує його бомбити прекрасні міста і вбивати мирних жителів? Навіщо?",- поставив риторичне питання Макаревич.

Також артист "приземлив" Путіна в бажанні влаштувати Третю світову війну. За словами Макаревича, Росії не вдасться її виграти.

"Він правда хоче Третю світову? І всерйоз думає її виграти? Росія вже багато виграла за два місяці. Боюся, це тільки початок", - додав музикант.

Нагадаємо, раніше Макаревич, який підтримав Україну, грубо відповів на критику росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: