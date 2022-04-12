Росіяни звинувачують Макаревича в тому, що він постійно їх ображає.

Російський артист Андрій Макаревич підтримує Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія.

Він неодноразово засуджував путінський режим і те, що зараз відбувається в Україні. Через це його постійно критикують співвітчизники.

При цьому Макаревич зазначив, що вже звик до різних звинувачень через підтримку України.

"Це ж відбувається десятий раз поспіль, причому у них не вистачає фантазії придумати щось принципово інше. "Макаревич знову образив росіян" - далі цієї фрази вони зазвичай не йдуть. І я їм щоразу ввічливо намагаюся пояснити: люди, я не росіян образив, я говорю конкретно про вас, мудаків. Даремно ви думаєте, що ви - вся Росія", - сказав Макаревич в інтерв'ю "Весті".

Також Макаревич заявив, що не підтримує зв'язок з друзями, які раніше підтримали війну в Україні. Людей, які підтримують путінський режим, для артиста більше не існує.

"Зі старим другом дитинства ми просто не торкалися певних тем, і в масі інших питань у нас повний збіг, він теж художник. Але коли почалася війна, і він її підтримав, я його стер звідусіль. Є якась грань, за якою вже не виходить. Тепер його для мене просто не існує", - додав Макаревич.

Нагадаємо, раніше Макаревич заступився за Пугачову, Земфіру та інших, яких звинувачують у зраді Росії.

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