За словами артиста, достукатися до росіян неможливо.

Український артист Макс Барських записав відеозвернення, в якому закликав українців повністю ігнорувати росіян.

"Не вступайте з ними в листування, просто ігноруйте рашистських ботів. У них в голові овочеве рагу і всі їхні вигадки недостойні уваги українців. Немає сенсу з ними вступати в дискусію. Росіяни - безпорадні", - сказав артист.

Також він закликав не звертати уваги на російську пропаганду, яка затуманила мозок жителів РФ.

Нагадаємо, раніше Макс Барських жорстко висміяв росіян, які святкують окупацію Криму.

Він зазначив, що поки росіяни веселяться на концерті "Кримська весна", їх армія знищує міста України і вбиває мирних жителів. При цьому на концерт прийшло 200 тисяч росіян, а на мітинги проти війни в Україні - значно менше.

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