Нове відео співака присвячене 1 вересня.

Український музикант Макс Барських на своїй сторінці в Instagram привітав прихильників з 1 вересня та презентував щемливе відео мирного Херсону.

У ролику вперше показані шкільні світлини маленького співака та відвідини шкіл, у яких навчався Макс. Кадри датовані 2019 роком.

"Сьогодні 1 вересня. Саме той день, коли діти по всій Україні повинні йти до школи. Єдина моя мрія сьогодні, а я вірю, що вона обов’язково здійсниться, це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом", - сказав Барських.

Відео дня

Він додав, що на відео можна побачити його школи - Херсонський Таврійський ліцей мистецтв та Навчально-естетичний комплекс "Художня школа".

"Херсон - це Україна, так було, є і завжди буде", - підсумував співак.

Нагадаємо, раніше Макс Барських доторкнувся до сердець мільйонів новою піснею "Україна". Нова пісня співака стала четвертим україномовним треком від початку повномасштабного вторгнення і присвячена 31 річниці незалежності країни.

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