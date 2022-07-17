Він поділився щемливим фото, як люди рятувалися від війни.

Український артист Макс Барських оприлюднив на своїй сторінці в Instagram фото, на якому видно, як українці тікають від жахів війни в Херсоні. Вони масово прямують до Кривого Рогу.

На кадрах видно, що хтось просто йде пішки, хтось - на велосипеді. У кожного в руках хоча б маленька сумочка з найціннішими речами. Крім дорослих, можна побачити і дітей, яким доводиться долати такий важкий шлях через російських окупантів.

"Ці кадри свідчать про те, як біженці з мого рідного Херсона прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки або на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль і страх перед невідомим. Росіянам, які забули, який зараз рік на календарі, я нагадаю – це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша за надуманими приводами і за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали", - підписав відео Барських.

Нагадаємо, раніше Макс Барських вперше з початку війни дав концерт в метро.

Вас також можуть зацікавити новини: