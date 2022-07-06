Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

5 липня на станції метро "Майдан Незалежності" виступив український співак Макс Барських. Це був його перший виступ від початку війни в Україні.

Зі сцени пролунали не лише золоті хіти Барських, які давно стали візитною карткою музиканта ("Туманы", "Неверная", "Танцевать", "Моя любовь", "Неземная, "Небо"), але й останні треки, написані під час війни - гімни народного спротиву - "Буде весна", "Чекай мене", "Don't Fuck with Ukraine".

Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

"Учора в Києві в дуже особливому місці відбувся мій перший концерт від початку війни. Зовсім нещодавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні - це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас - велика гордість та честь 🇺🇦 Дивіться телевізійну версію концерту незабаром", - підписав емоційні світлини з виступу Барських.

Нагадаємо, Оля Полякова також дала перший концерт в Україні після вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: