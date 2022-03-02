Артист більше не виступатиме в Росії.

Український артист Макс Барських жорстко "проїхався" по Російській Федерації, яка вторглася в Україну 24 лютого. Також він сказав, що більше не виступатиме в країні-агресорі.

"Територія РФ викреслюється з моєї географії. Крім усього того, що народ України пережив, у вашу діряву Росію ніхто не захоче приїжджати, вас ніхто не захоче бачити. Вже скасували рейси, літаки, помітили? Ви постійно жалієтеся на Америку, на Європу, а самі комфортно живете. Тепер повільно дивіться за тим, як вас будуть відключати від усього світу. І ви будете жити у своєму маленькому вакуумі. Нікому не потрібна Росія. Удачі вам і успіхів", - сказав Макс Барських.

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