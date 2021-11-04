Гуморист числиться в списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, з 3 листопада 2021 року.

Відомий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про це йдеться на сайті Мінкульту, який періодично оновлює "чорний список" російських артистів.

Читайте також"Пугачова не ревнує?": Галкін зняв на відео свій флірт з худенькою співачкою"Галкін Максим Олександрович (з 3.11.2021)", — йдеться на сайті Міністерства культури.

Таким чином, наразі в цьому списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, вже 259 людей.

Як повідомлялося, 3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики оновило список російських акторів, що створюють загрозу національній безпеці України. Тоді в ньому було 258 прізвищ артистів з РФ.

Пізніше відомий український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк заявив, що його помилково внесли до так званого "чорного списку" Міністерства культури.

Хто такий Максим Галкін

Максим Галкін дебютував на сцені як гуморист у квітні 1994 року. Він прославився пародіями на політиків. З 2001 року виступає із сольними програмами.

Галкін живе у підмосковному селі Грязь. З 2011 року він одружений з російською співачкою Аллою Пугачовою. Пара виховує дітей-двійнят - Лізу і Гаррі, народжених сурогатною мамою.

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Автор: Ольга Робейко