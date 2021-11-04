Міністерство культури та інформаційної політики оновило список російських акторів, які створюють загрозу національній безпеці України
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства.
Список "небезпечних" російських акторів
- Анастасія Бакланова
- Павло Богомолов
- Тетяна Бурнакіна
- Ілля Власов
- Сергій Воробйов
- Костянтин Гапонов
- Михайло Грищенко
- Роман Гусєв
- Усеїн Дегерменджі
- Ілля Домбровський
- Олександр Загуляєв
- В’ячеслав Земляной
- Олександр Классен
- Юрій Котов
- Євгеній Кузьмін
- Олександр Лапшов/Лапшев
- Ігор Лучіхін
- Володимир Міллер
- Катерина Насонова
- Роман Нікіфоров
- Андрій Пензін
- Єгор Попов
- Михайло Разінкін
- Олександр Романов
- Андрій Скабара
- Валентин Томусяк
- Євген Федоров
- Андрій Фомін
- Дмитро Чудін
- Максим Шпаковський
- Людмила Яковлева/Заплатнікова.
З 1 листопада в Україні заборонено розповсюджувати продукти, що створені за їх участі.
Загалом у переліку тепер 258 прізвищ.
Що відомо про список "небезпечних" артистів
Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Як нагадали у Мінкульті, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.