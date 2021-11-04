Перелік доповнено 31 прізвищем. Наразі у ньому 258 діячів культури.

Міністерство культури та інформаційної політики оновило список російських акторів, які створюють загрозу національній безпеці України

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства.

Список "небезпечних" російських акторів

Анастасія Бакланова

Павло Богомолов

Тетяна Бурнакіна

Ілля Власов

Сергій Воробйов

Костянтин Гапонов

Михайло Грищенко

Роман Гусєв

Усеїн Дегерменджі

Ілля Домбровський

Олександр Загуляєв

В’ячеслав Земляной

Олександр Классен

Юрій Котов

Євгеній Кузьмін

Олександр Лапшов/Лапшев

Ігор Лучіхін

Володимир Міллер

Катерина Насонова

Роман Нікіфоров

Андрій Пензін

Єгор Попов

Михайло Разінкін

Олександр Романов

Андрій Скабара

Валентин Томусяк

Євген Федоров

Андрій Фомін

Дмитро Чудін

Максим Шпаковський

Людмила Яковлева/Заплатнікова.

З 1 листопада в Україні заборонено розповсюджувати продукти, що створені за їх участі.

Загалом у переліку тепер 258 прізвищ.

Що відомо про список "небезпечних" артистів

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як нагадали у Мінкульті, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Інна Андаліцька