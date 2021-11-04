Фільми з цими акторами мають заборонити в Україні / фото ua.depositphotos.com

Міністерство культури та інформаційної політики оновило список російських акторів, які створюють загрозу національній безпеці України

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті відомства.

Список "небезпечних" російських акторів

  • Анастасія Бакланова
  • Павло Богомолов
  • Тетяна Бурнакіна
  • Ілля Власов
  • Сергій Воробйов
  • Костянтин Гапонов
  • Михайло Грищенко
  • Роман Гусєв
  • Усеїн Дегерменджі
  • Ілля Домбровський
  • Олександр Загуляєв
  • В’ячеслав Земляной
  • Олександр Классен
  • Юрій Котов
  • Євгеній Кузьмін
  • Олександр Лапшов/Лапшев
  • Ігор Лучіхін
  • Володимир Міллер
  • Катерина Насонова
  • Роман Нікіфоров
  • Андрій Пензін
  • Єгор Попов
  • Михайло Разінкін
  • Олександр Романов
  • Андрій Скабара
  • Валентин Томусяк
  • Євген Федоров
  • Андрій Фомін
  • Дмитро Чудін
  • Максим Шпаковський
  • Людмила Яковлева/Заплатнікова.

З 1 листопада в Україні заборонено розповсюджувати продукти, що створені за їх участі.

Загалом у переліку тепер 258 прізвищ.

Що відомо про список "небезпечних" артистів

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як нагадали у Мінкульті, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

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Автор: Інна Андаліцька