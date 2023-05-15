Причина такого рішення невідома.

Російський шоумен Максим Галкін 16 вересня 2022 року поповнив реєстр "іноагентів" Росії. Однак зараз, як повідомляє Mash, він подав позов до Замоскворецького суду Москви з проханням позбавити його цього статусу.

Причина такого вчинку невідома. Відзначимо, що спочатку Галкін дуже радів даному статусу, адже він означає, що людина не підтримує російську агресію і допомагає Україні в розв'язаній РФ війні.

Крім того, чоловік Алли Пугачової неодноразово повторював, що він є "іноагентом". Та й на своїх концертах він не забував про це нагадувати.

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Чим займається Максим Галкін

З початку повномасштабного російського вторгнення Максим Галкін виїхав з Росії. Вже більше року він живе в Ізраїлі, де веде активну концертну діяльність, а частину виручених грошей перераховує українським біженцям.

Крім того, він вже встиг отримати паспорт громадянина Ізраїлю, як і його дружина.

За підтримку України його неодноразово хейтили в рідній країні. Росіяни говорили, що більше не хочуть його бачити. Незважаючи на це, на концерті в Дубаї він прокричав "Героям слава!"

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