Шоумен з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну.

У мережі розходиться відео, на якому відомий російський шоумен Максим Галкін вимовляє фразу "Героям слава!" на сцені під час концерту в Дубаї.

Судячи з графіка, виступ артиста відбувся 4 січня. Йому, на відміну від співака Валерія Меладзе, вистачає сміливості зайняти однозначну позицію щодо великої війни в Україні:

"Мене попросили бути нейтральним. Як я можу бути нейтральним?".

У цей момент хтось у залі спочатку нечітко вигукнув "Героям слава!", але Галкін цього не почув і перепитав: "Що?". Тоді долинуло: "Слава Україні!". Шоумен одразу відповів: "Героям слава!".

Нагадаємо, напередодні теж у Дубаї російський співак Валерій Меладзе відповів "Героям слава!" на фразу "Слава Україні!", а пізніше почав виправдовуватися і нести нісенітницю про "близькі народи" і "конфлікт".

Позиція Максима Галкіна щодо війни в Україні

Нагадаємо, в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми поїхали в Ізраїль. Примадонна приїжджала до Росії після цього, та потім, схоже, остаточно залишила країну.

З-за кордону шоумен веде інформаційну війну та розповідає правду про повномасштабне вторгнення РФ до України.

За таку жорстку антивоєнну позицію його вже "заборонили" у РФ. Галкіна звільнили з "Першого каналу", де він пропрацював шість років, й навіть визнали "іноагентом".

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